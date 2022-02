Terremoto | due scosse al largo costa messinese

(Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – Duedisono state registrate dall’Ingv ieri sera in mare, aldelladella provincia di Messina. Una prima scossa, di magnitudo 3.2, è stata registrata alle ore 21.12 mentre una seconda scossa, di magnitudo 2, è stata registrata alle ore 21.15. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

(Adnkronos) – Due scosse di terremoto sono state registrate dall'Ingv ieri sera in mare, al largo della costa della provincia di Messina. Una prima scossa, di magnitudo 3.2, è stata registrata alle ...
Due scosse di terremoto nella serata di ieri sono avvenute al largo delle isole Eolie. Sono state registrate dalla sala operativa dell'Ingv di Roma nello spazio di pochi minuti. La prima di magnitudo ...