Terminati i negoziati in Bielorussia, l'Ucraina chiede il cessate il fuoco immediato | La Ue blocca i voli russi | Mosca chiude lo spazio ... (Di lunedì 28 febbraio 2022) 28 feb 15:01 Conclusi i colloqui Ucraina - russia I colloqui negoziali tra Ucraina e russia si sono conclusi. Lo ha riferito il consigliere del ministero dell'Interno di Kiev, citato da Interfax. 28 ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 28 febbraio 2022) 28 feb 15:01 Conclusi i colloquia I colloqui negoziali traa si sono conclusi. Lo ha riferito il consigliere del ministero dell'Interno di Kiev, citato da Interfax. 28 ...

Advertising

pietroraffa : Un consigliere del ministero dell'interno ucraino ha detto che negoziati sono terminati, mentre i media russi (Ria… - Mi34754947 : RT @AlessioErcoli: I #negoziati non sarebbero terminati, ma solo in pausa #UkraineRussiaWar #NEGOTIATIONS #RussiaUkraineConflict - 66rosalba1 : RT @Gius_Pacenza: I #Negoziati sono terminati e sale l'ansia, e nel mentre si negoziava i Russi stavano e stanno ancora bombardando pesante… - njmdaredevil : Prima leggo che i negoziati tra Russ1a e Ucra1na sono terminati, poi leggo che non sono finiti ma okay - pietro_digrazia : RT @pietroraffa: Un consigliere del ministero dell'interno ucraino ha detto che negoziati sono terminati, mentre i media russi (Ria Novosti… -