Terminati i negoziati a Gomel | le delegazioni tornano in patria | trapelano alcune notizie

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Nel primo fragile tentativo di negoziato, al quinto giorno dall’invasione russa dell’Ucraina, ledi Ucraina e Russia si sono incontrate a, in Bielorussia, per tentare di raggiungere un cessate il fuoco. «La questione chiave dei colloqui è un cessate il fuoco immediato e il ritiro delle truppe dall’Ucraina» ha detto la presidenza ucraina prima dell’incontro. Per Kiev ci sono il ministro della Difesa Oleksii Reznikov e David Arakhamia, leader del partito del presidente Zelensky. Secondo il Jerusalem Post Roman Abramovich, su richiesta dell’Ucraina, è in Bielorussia per assistere ai. Per la Russia c’è un viceministro. Isi sono svolti a, nel confine con la Bielorussia Le condizioni della Russia sono state poi chiarite da un comunicato del Cremlino, ...

17.15 - Finiti i colloqui, le delegazioni tornano in patria per consultazioni Sonoi ...tornando nei rispettivi Paesi per consultazioni e si vedranno per un "secondo round" di. ...sono senza pre - condizioni, un aspetto sottolineato invece dal ministro degli Esteri di Kiev, Dmytro Kuleba: "Il fatto che la Russia sia pronta a colloqui senza prerequisiti, senza ...Sono terminati i colloqui tra la Russia e l'Ucraina lungo il fiume Prypyat, in Bielorussia. Lo riferisce l'agenzia Tass, riportando fonti presenti ai negoziati. Le delegazioni stanno facendo ritorno a ...Si attende l'esito dei termini di un eventuale negoziato al confine bielorusso. Biden consulta gli alleati per una risposta alla minaccia nucleare di .... Vilchha sponde del fiume Pripyat , come dichi ...