Tennis: Wta. Barty resta regina, Giorgi sale in 29posizione (Di lunedì 28 febbraio 2022) Diverse variazioni nella top 10, Bronzetti 'vede' le prime cento ROMA - Diverse variazioni nella top ten del ranking mondiale pubblicato stamane dalla Wta, dove in testa c'è sempre Ashleigh Barty, al ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 28 febbraio 2022) Diverse variazioni nella top 10, Bronzetti 'vede' le prime cento ROMA - Diverse variazioni nella top ten del ranking mondiale pubblicato stamane dalla Wta, dove in testa c'è sempre Ashleigh, al ...

Advertising

sportface2016 : #WTA | Il ranking aggiornato a lunedì 28 febbraio: #Swiatek numero 4 del mondo - TennisItalia : #Tennis #Wta Esordio vincente per Jasmine #Paolini: l'azzurra batte in rimonta Irina #Bara e approda al secondo tur… - Claudione_B : RT @SuperTennisTv: ??@SloaneStephens è la regina di Guadalajara! ???? Nella notte sconfigge in finale Bouzkova 7-5 1-6 6-2 e torna a vincere… - SN4IFUN : ?? Consueto appuntamento di inizio settimana dove analizziamo gli eventi in calendario per i due circuito maggiori d… - federtennis : Classifica #WTA #28febbraio: #Giorgi sale al n.29, #Paolini perde 4 posizioni, @MartinaTrevisa3 è stabile. Altro b… -