Advertising

nocefra1 : +++ N.1 tennis #Medvedev: «A nome bambini chiedo #PACE nel mondo. Tutti hanno dei sogni, la loro vita è appena ini… - CatelliRossella : Ucraina: Svitolina, i miei premi per sostenere esercito - Tennis - ANSA - Giornaleditalia : #italpresssport Tennis: Ucraina. Itf annuncia cancellazione di tutti i tornei in Russia - venti4ore : Ucraina International Tennis Federation cancella tutti i tornei in Russia - CorriereUmbria : Tennis, la Federazione internazionale annulla tutti i tornei in Russia #guerra #russia #ucraina… -

Ultime Notizie dalla rete : Tennis Ucraina

Eurosport IT

La decisione presa a causa del conflitto bellico in corso inROMA - A causa del conflitto in corso in, l'InternationalFederation ha annunciato nella serata di ieri di aver cancellato indefinitamente tutti i tornei del circuito ITF originariamente previsti in calendario in Russia. ...In virtù del conflitto attualmente in corso in, l'InternationalFederation ha annunciato di aver cancellato indefinitamente tutti i tornei del circuito ITF originariamente previsti in calendario in Russia. Posticipato anche il ...La decisione presa a causa del conflitto bellico in corso in Ucraina ROMA (ITALPRESS) - A causa del conflitto in corso in Ucraina, ...L'ucraino supera in rimonta l'iberico Ivan Marrero Curbelo nelle qualificazioni di Gran Canaria e scoppia in lacrime pensando alla propria famiglia ...