(Di lunedì 28 febbraio 2022) Secondo una recente ricerca di Pinterest è finita l'era dell'uso dei gioielli esclusivo a collo, dita e orecchie. Per la bella stagione èmania: i gioielli impreziosiscono tutto il corpo. Galeotto è stato il ritorno della mania per i tooth gems e per i grillz: vedere, per esempio, alla voce Chai Beauty, il salone londinese specializzato esclusivamente nell'applicazione di strass ai denti. Ma oltre ai grillz c'è di più: c'è addirittura la voglia matta di assomigliare a Nate Jacobs (aka Jacob Elordi) nella controversa serie tv Euphoria, cospargendo il contorno occhi di una manciata di(e aumentandone la ricerca del +110% sullo stesso Pinterest). Il trucco realizzato dalla make-up artist Doniella Davy per Jacob Elordi in Euphoria Labling bling è stata così portata dalla generazione Z a a un livello superiore. Ne ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Tendenza glitter

GQ Italia

e strass sono indubbiamente il trend make - up occhi più cool anche grazie alla serie ...- con lo sguardo allungato oltre l'inverosimile - oppure con un tocco grunge (in linea con la...Una creatività fatta di, strass applicati sul viso, colori neon ed eyeliner grafici, come ... Seguendo la, molti beauty creator sulla piattaforma, come la colombiana Sunni Gonzalés ...I bagliori tridimensionali invadono contorno occhi e pettorali. Una tendenza che arriva dalle sfilate già proiettate al Metaverso ...Si sente sempre più parlare di Compostyle, una nuova tendenza in fatto di moda e di rispetto dell ... si trasformano in ceneri che possono essere utilizzate in altri ambiti. Glitter commestibili Chi l ...