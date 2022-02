Tempesta d' amore | anticipazioni 28 febbraio | l' ultimatum d Selina

Leggi su tvpertutti

(Di lunedì 28 febbraio 2022) La crisi trae Christoph diventerà sempre più grave ad'. La donna, infatti, dopo aver scoperto che l'albergatore ha ricattato il dottor Kamml e lo ha spinto a far credere ad Ariane di avere un tumore al cervello in fase terminale, è rimasta profondamente delusa e lo ha denunciato.ha poi informato la Kalenberg del piano ordito dall'uomo ai suoi danni e ha deciso di trasferirsi a casa di Maja. La Von Thalheim avrà l'ennesimo scontro con il fidanzato che continuerà a pregarla di fornire alla polizia la sua versione dei fatti, raccontando di aver frainteso il senso del suo discorso con Werner. La donna sarà furiosa e non avrà alcuna intenzione di aiutare Christoph a farla franca. Anzi, stando alledella soap opera tedesca di oggi, lunedì 28 ...