Telethon | via al bando “Seed Grant” | 280mila euro alla ricerca sulle malattie rare

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Continua l’impegno di Fondazioneal fianco dei pazienti e delle loro famiglie: attraverso il’, lanciato da Fondazioneper aiutare le associazioni di pazienti congenetichea individuare, selezionare e investire al meglio i propri fondi in progetti dipatologie di proprio interesse, saranno finanziati sei progetti discientifica finanziati per un totale di 280 mila. Il, giuntosua terza edizione, permetterà di finanziare progetti disulla sindrome di Ehlers-Danlos di tipo vascolare, sulla atassia spastica autosomica recessiva di Charlevoix-Saguenay (Arsacs), ...

In Italia, le persone che soffrono di malattie rare sono più di 770.000, tra queste l'80% è di origine genetica e si trasmette generalmente per via ereditaria. Dalla sua nascita, Fondazione Telethon...