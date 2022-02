Telefono rosso Usa Russia: cos’è il collegamento fra Pentagono e Cremlino? (Di lunedì 28 febbraio 2022) Telefono rosso Usa Russia: nel giorno, 28 febbraio, dei primi negoziati in BieloRussia si parla di contatti possibili tra le due super potenze per evitare ancora di più il peggio. Telefono rosso Usa Russia: cos’è Non è una novità storica quella che sta emergendo nelle ultime ore. Lo scoppia del conflitto in Ucraina potrebbe aver ripristinato un vecchio canale di comunicazione tra Usa e Russia. Nel 1963, a seguito della crisi di Cuba fra il Cremlino ed il Pentagono, fu installata una linea di comunicazione speciale fra Russia e Stati Uniti con l’obiettivo di far dialogare le due super potenze e d evitare conflitti: la cosiddetta “linea rossa” o “Telefono ... Leggi su lanotiziagiornale (Di lunedì 28 febbraio 2022)Usa: nel giorno, 28 febbraio, dei primi negoziati in Bielosi parla di contatti possibili tra le due super potenze per evitare ancora di più il peggio.UsaNon è una novità storica quella che sta emergendo nelle ultime ore. Lo scoppia del conflitto in Ucraina potrebbe aver ripristinato un vecchio canale di comunicazione tra Usa e. Nel 1963, a seguito della crisi di Cuba fra iled il, fu installata una linea di comunicazione speciale frae Stati Uniti con l’obiettivo di far dialogare le due super potenze e d evitare conflitti: la cosiddetta “linea rossa” o “...

Advertising

LaStampa : Il Pentagono propone a Mosca il “telefono rosso”: ecco cos’è e a cosa serve - repubblica : Guerra in Ucraina: delegazioni arrivate in Bielorussia per il negoziato. Pentagono propone a Mosca telefono rosso.… - GmTafalia66 : RT @andfranchini: Il Pentagono propone a Mosca il “telefono rosso”: ecco cos’è e a cosa serve - La Stampa - RenatoSouvarine : RT @andfranchini: Il Pentagono propone a Mosca il “telefono rosso”: ecco cos’è e a cosa serve - La Stampa - andfranchini : Il Pentagono propone a Mosca il “telefono rosso”: ecco cos’è e a cosa serve - La Stampa -