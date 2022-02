Teatro Palladium, al via la rassegna cinematografica Rome on the Screen (Di lunedì 28 febbraio 2022) Teatro Palladium, la stagione artistica riparte con la rassegna cinematografica Rome on the Screen: poi a marzo Massimo Zamboni, gli omaggi a Pirandello, la danza contemporanea di Orbita e molto altro Riparte la stagione artistica del Teatro Palladium. Si inizia il 2 marzo con la rassegna cinematografica Rome on the Screen – in programma ogni mercoledì del mese – dedicata a Roma e a quegli autori che con i loro film hanno contribuito a renderla eterna. Il 4 e il 5 marzo arriva la prima romana de “Le lacrime amare di Petra von Kant” nella messa in scena di Nerval Teatro. Il 10 marzo Massimo Zamboni presenta il suo ultimo libro La trionferà e inaugura il nuovo ciclo di ... Leggi su spettacolo.eu (Di lunedì 28 febbraio 2022), la stagione artistica riparte con laon the: poi a marzo Massimo Zamboni, gli omaggi a Pirandello, la danza contemporanea di Orbita e molto altro Riparte la stagione artistica del. Si inizia il 2 marzo con laon the– in programma ogni mercoledì del mese – dedicata a Roma e a quegli autori che con i loro film hanno contribuito a renderla eterna. Il 4 e il 5 marzo arriva la prima romana de “Le lacrime amare di Petra von Kant” nella messa in scena di Nerval. Il 10 marzo Massimo Zamboni presenta il suo ultimo libro La trionferà e inaugura il nuovo ciclo di ...

