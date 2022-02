Tchmil saluta l'amico Museeuw: 'Vado a combattere. Non so se ci sarò domani o dopodomani...' (Di lunedì 28 febbraio 2022) Grandi rivali e amici: questo sono stati e sono Andrei Tchmil e Johan Museeuw, protagonisti assoluti delle classiche soprattutto negli anni 90. Il Leone delle Fiandre belga - suoi tra l'altro, 3 ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 28 febbraio 2022) Grandi rivali e amici: questo sono stati e sono Andreie Johan, protagonisti assoluti delle classiche soprattutto negli anni 90. Il Leone delle Fiandre belga - suoi tra l'altro, 3 ...

