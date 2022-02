Svolta storica: il «cancelliere di guerra» Scholz riarma la Germania (Di martedì 1 marzo 2022) riarmare la Germania. Non è più il massimo tabù della storia contemporanea ma il nuovo corso di Olaf Scholz, prontamente ribattezzato sulla stampa nazionale come «il cancelliere di guerra». Tre giorni dopo la caduta del veto sull’export bellico verso Kiev il capo del governo Semaforo conferma la Svolta a 360 gradi della politica estera tedesca, insieme alla fine del pacifismo di Spd e Verdi. «IL MONDO NON È PIÙ quello di prima» è il preambolo di Scholz prima di annunciare … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di martedì 1 marzo 2022)re la. Non è più il massimo tabù della storia contemporanea ma il nuovo corso di Olaf, prontamente ribattezzato sulla stampa nazionale come «ildi». Tre giorni dopo la caduta del veto sull’export bellico verso Kiev il capo del governo Semaforo conferma laa 360 gradi della politica estera tedesca, insieme alla fine del pacifismo di Spd e Verdi. «IL MONDO NON È PIÙ quello di prima» è il preambolo diprima di annunciare … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

