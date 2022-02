Superbonus | promosso o bocciato? I numeri della CGIA

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Costa molto e serve a pochi (soprattutto proprietari già facoltosi): questa la fotografia delscattata dall’Ufficio Studidi Mestre. A seguito di 107.588 asseverazioni depositate al 31 gennaio scorso lo Stato, con ildel 110 per cento, dovrà farsi carico di una spesa di poco superiore a 20 miliardi di euro. Se teniamo conto che in Italia sono presenti quasi 12,2 milioni di edifici residenziali, stimiamo che, fino ad ora, questo provvedimento abbia interessato solo lo 0,9 per cento del totale degli immobili destinati ad uso abitativo. In altre parole, consentendo ai proprietari che riqualificano i propri immobili una detrazione fiscale del 110 per cento, spendiamo 20 miliardi per migliorare l’efficienza energetica di una infinitesima quota di edifici presenti nel ...