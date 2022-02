Sul Pais «la sceneggiata napoletana di Insigne»: il San Paolo lo umilia ma potrebbe portare lo Scudetto (Di lunedì 28 febbraio 2022) La “sceneggiata napoletana in tre atti di Lorenzo Insigne” finisce sul Pais. Daniel Verdù, che firma la rubrica sul calcio italiano ogni lunedì, il giorno dopo la vittoria sulla Lazio si concentra su quello che descrive come “uno dei migliori giocatori napoletani di tutti i tempi”. Perché è stato lui – Lazzaro – uno dei protagonisti della serata. Ed è stato lui a beccarsi i fischi del San Paolo in Europa League. Da uno stadio – è indicativa la descrizione che ne fa Verdù – “sempre più vicino al mito che alla sua tediosa realtà”. Il San Paolo ha fischiato “uno dei più grandi idoli che la squadra abbia avuto negli ultimi tempi. umiliato l’uomo che si è tatuato Maradona sulla gamba sinistra e che, in qualche modo, è stato chiamato a succedergli nel cuore della curva B. Il ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 28 febbraio 2022) La “in tre atti di Lorenzo” finisce sul. Daniel Verdù, che firma la rubrica sul calcio italiano ogni lunedì, il giorno dopo la vittoria sulla Lazio si concentra su quello che descrive come “uno dei migliori giocatori napoletani di tutti i tempi”. Perché è stato lui – Lazzaro – uno dei protagonisti della serata. Ed è stato lui a beccarsi i fischi del Sanin Europa League. Da uno stadio – è indicativa la descrizione che ne fa Verdù – “sempre più vicino al mito che alla sua tediosa realtà”. Il Sanha fischiato “uno dei più grandi idoli che la squadra abbia avuto negli ultimi tempi.to l’uomo che si è tatuato Maradona sulla gamba sinistra e che, in qualche modo, è stato chiamato a succedergli nel cuore della curva B. Il ...

Advertising

napolista : Sul Pais «la sceneggiata napoletana di #Insigne»: il San Paolo lo umilia ma potrebbe portare lo Scudetto Daniel Ve… - Santoserv67 : RT @GenCar5: Lorenzo #Insigne più napoletano della “pasta patate e provola” di Nennella, ?? scrive oggi in una bella pagina sul campione d’E… - GenCar5 : Lorenzo #Insigne più napoletano della “pasta patate e provola” di Nennella, ?? scrive oggi in una bella pagina sul c… - stesplusg : RT @AlessioPiana130: In un'intervista a El Pais, Marc Marquez ha rivelato di aver sofferto di crisi d'ansia nel corso dell'inverno a causa… - youreymyben : RT @AlessioPiana130: In un'intervista a El Pais, Marc Marquez ha rivelato di aver sofferto di crisi d'ansia nel corso dell'inverno a causa… -