Successo importante per la DP Noleggi SG Volley in trasferta contro il Molinari Volley (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNuova vittoria per le Diavole Rosse della DP Noleggi SG Volley che espugnano il Palavesuvio di Napoli conquistando tre punti preziosi che permettono alla formazione di mister Francesco Franzese di confermarsi saldamente al secondo posto in classifica ad una sola lunghezza dalla capolista Oplonti che sabato prossimo, 5 marzo alle ore 18.00, sarà di scena al Palasport di San Giorgio del Sannio per un match importantissimo che promette spettacolo. "Era una partita da dover vincere a tutti i costi e così è stato – ha dichiarato l'opposto italo – brasiliano della DP Noleggi SG Volley Agnez Camargo, al termine della competizione. – Siamo soddisfatte del risultato finale, abbiamo giocato bene nonostante qualche errore individuale di troppo che cercheremo di ...

