Stefania Craxi: "Guerra Fredda vicina, mio padre avrebbe agito prima (Di lunedì 28 febbraio 2022) Secondo l'esponente di Forza Italia, "la dittatura di Putin è peggio del comunismo: oggi c'è un uomo solo al comando" <br> Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di lunedì 28 febbraio 2022) Secondo l'esponente di Forza Italia, "la dittatura di Putin è peggio del comunismo: oggi c'è un uomo solo al comando"

Segui su affaritaliani.it

Advertising

mummy53690440 : Stefania Craxi: 'Siamo vicini alla nuova Guerra FreddaMio padre probabilmente si sarebbe mosso prima' - zazoomblog : Stefania Craxi: Siamo vicini alla nuova Guerra Fredda Mio padre probabilmente si sarebbe mosso prima - #Stefania… - Affaritaliani : Stefania Craxi: 'E' la nuova Guerra Fredda. Mio padre si sarebbe mosso prima' - Patrizi83078394 : RT @LaVeritaWeb: La senatrice: «Quante lacrime di coccodrillo per i 30 anni di Tangentopoli. Ancora oggi, molti non hanno il coraggio di am… - TeresaJordano70 : RT @LaVeritaWeb: La senatrice: «Quante lacrime di coccodrillo per i 30 anni di Tangentopoli. Ancora oggi, molti non hanno il coraggio di am… -