Stato emergenza fino a 31 dicembre per Ucraina (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, il governo dichiara lo Stato di emergenza fino al prossimo 31 dicembre 2022 per "assicurare soccorso e assistenza alla popolazione Ucraina sul territorio nazionale". "Il Consiglio dei ministri -si apprende da Palazzo Chigi – ha deciso di incrementare le misure di soccorso ed assistenza alle persone che, in maniera massiccia, stanno cercando e cercheranno rifugio nell'Unione europea" a seguito del conflitto in Ucraina. "Per questo motivo" il Cdm "ha deliberato la dichiarazione dello Stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2022, rivolto ad assicurare soccorso e assistenza alla popolazione Ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave ...

