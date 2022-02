Stato emergenza fino a 31 dicembre per Ucraina (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – Guerra Ucraina-Russia, il governo dichiara lo Stato di emergenza fino al prossimo 31 dicembre 2022 per “assicurare soccorso e assistenza alla popolazione Ucraina sul territorio nazionale”. “Il Consiglio dei ministri -si apprende da Palazzo Chigi – ha deciso di incrementare le misure di soccorso ed assistenza alle persone che, in maniera massiccia, stanno cercando e cercheranno rifugio nell’Unione europea” a seguito del conflitto in Ucraina. “Per questo motivo” il Cdm “ha deliberato la dichiarazione dello Stato di emergenza, fino al 31 dicembre 2022, rivolto ad assicurare soccorso e assistenza alla popolazione Ucraina sul territorio nazionale in conseguenza della grave ... Leggi su italiasera (Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – Guerra-Russia, il governo dichiara lodial prossimo 312022 per “assicurare soccorso e assistenza alla popolazionesul territorio nazionale”. “Il Consiglio dei ministri -si apprende da Palazzo Chigi – ha deciso di incrementare le misure di soccorso ed assistenza alle persone che, in maniera massiccia, stanno cercando e cercheranno rifugio nell’Unione europea” a seguito del conflitto in. “Per questo motivo” il Cdm “ha deliberato la dichiarazione dellodial 312022, rivolto ad assicurare soccorso e assistenza alla popolazionesul territorio nazionale in conseguenza della grave ...

Advertising

La7tv : #la7retweet Dichiarato lo stato d'emergenza in Italia fino al 31 dicembre 2022 per assicurare soccorso e assistenza… - fanpage : #UcrainaRussia il Governo ha dichiarato lo #statodemergenza fino al 31 dicembre 2022 viste anche la crisi in… - matteosalvinimi : Continuano a diminuire ricoverati e contagiati, il 31 marzo si avvicina, basta “stato di emergenza” e ritorno alla… - stivenvox88 : RT @catenaaurea66: @courbevoie1894 Non solo, stato d'emergenza fino al 31/12 per il soccorso e l'accoglienza degli ucraini, e 500.000 euro… - GiovannaCampi6 : RT @DamianoOppici: @La7tv Quanto durò lo stato di emergenza durante la guerra nella ex-Jugoslavia? -