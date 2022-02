Squalifica Toloi, il difensore salta la sfida tra Atalanta e Roma (Di lunedì 28 febbraio 2022) Scatta la Squalifica per Rafael Toloi: il difensore italobrasiliano salterà la sfida tra i nerazzurri e la Roma Brutte notizie in casa Atalanta. I nerazzurri, che stanno vincendo contro la Sampdoria, dovranno fare a meno di Toloi per la gara contro la Roma. Diffidato, l’italobrasiliano è stato ammonito ad un quarto d’ora dalla fine per un fallo su Sabiri. Scatta così inevitabilmente la Squalifica. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Scatta laper Rafael: ilitalobrasiliano salterà latra i nerazzurri e laBrutte notizie in casa. I nerazzurri, che stanno vincendo contro la Sampdoria, dovranno fare a meno diper la gara contro la. Diffidato, l’italobrasiliano è stato ammonito ad un quarto d’ora dalla fine per un fallo su Sabiri. Scatta così inevitabilmente la. L'articolo proviene da Calcio News 24.

