Sport e alimentazione | l’importanza di nutrirsi correttamente

Leggi su ilprimatonazionale

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb — Non esiste un’«miracolosa» in grado di fare eccellere negli, ma esistono molti alimenti che possono determinare uno scarso rendimento atletico. Per impostare un piano nutrizionale corretto è necessario conoscere alcuni concetti generali, altri più specifici — di cui non parleremo in questa sede — a seconda dello sforzo da sostenere.Il corpo umano è come un motore che va alimentato da macronutrienti costituiti da carboidrati, proteine e grassi e da altri elementi come le vitamine e i minerali. Per funzionare al meglio nel corso delle attivitàive — ma anche nella vita di tutti i giorni — tali nutrienti sono da assumere in rapporti percentuali ben determinati. Almeno il 50-60% delle calorie deve provenire dal gruppo dei carboidrati, non più ...