Spezia, Platek: "Fiducia assoluta negli arbitri, non perdiamo di vista l'obiettivo"

Il presidente dello Spezia, Philip Platek, ha smorzato le polemiche in seguito alla sconfitta contro la Roma maturata in pieno recupero: "Il finale della gara disputata ieri è stato amaro e non ha premiato certamente il grande sforzo che i nostri calciatori hanno profuso fin dall'inizio contro una formazione attrezzata per ottenere risultati importanti, in Italia come in Europa. Nonostante un risultato che non può certamente renderci felici, voglio applaudire lo sforzo dei calciatori e il lavoro dello staff tecnico, conscio che tutti hanno dato il 100%. Ora però dobbiamo pensare ai prossimi impegni, non può essere altrimenti, e non dobbiamo perdere di vista il nostro obiettivo, disperdendo energie fondamentali ai fini della corsa salvezza – ha spiegato il numero uno del club – Il ruolo del direttore di gara è indispensabile in ...

