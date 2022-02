Spettacolo burlesque al Circolo ufficiali delle Forze armate a Roma: il “disappunto” del capo di Stato maggiore, rimosso il direttore (Di lunedì 28 febbraio 2022) Una Spettacolo burlesque al Circolo ufficiali nei giorni in cui la Russia aveva invaso l’Ucraina. Una scelta che è costata il posto al direttore, anche se non si escludono altre reazioni: il ministro della Difesa in persona, Lorenzo Guerini, ha infatti disposto un’inchiesta interna per “verificare fatti e responsabilità”. Lo Spettacolo, come ricostruisce l’agenzia Ansa, è andato in scena sabato sera, allo storico Circolo ufficiali delle Forze armate, nel comprensorio di Palazzo Barberini, in via XX Settembre, a Roma. Il Circolo è a ridosso dei Palazzi della Difesa e dell’Esercito e vicino al Quirinale. Nel calendario del Circolo era tutto scritto: la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) Unaalnei giorni in cui la Russia aveva invaso l’Ucraina. Una scelta che è costata il posto al, anche se non si escludono altre reazioni: il ministro della Difesa in persona, Lorenzo Guerini, ha infatti disposto un’inchiesta interna per “verificare fatti e responsabilità”. Lo, come ricostruisce l’agenzia Ansa, è andato in scena sabato sera, allo storico, nel comprensorio di Palazzo Barberini, in via XX Settembre, a. Ilè a ridosso dei Palazzi della Difesa e dell’Esercito e vicino al Quirinale. Nel calendario delera tutto scritto: la ...

Advertising

maxxxks : RT @dottorbarbieri: ???? 'Profondo disappunto' del capo di Stato maggiore della Difesa, l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone per quanto accadut… - jabbaTM : RT @dottorbarbieri: ???? 'Profondo disappunto' del capo di Stato maggiore della Difesa, l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone per quanto accadut… - emanuelewolves : RT @dottorbarbieri: ???? 'Profondo disappunto' del capo di Stato maggiore della Difesa, l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone per quanto accadut… - cla_ro80 : RT @dottorbarbieri: ???? 'Profondo disappunto' del capo di Stato maggiore della Difesa, l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone per quanto accadut… - CarlottaMarche7 : RT @ilmessaggeroit: Spettacolo di burlesque al Circolo ufficiali: imbarazzo nelle forze armate, rimosso il direttore -