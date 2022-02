Spagna | marinaio ucraino cerca di affondare lo yacht di un oligarca russo a Maiorca | arrestato

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Unhato diunodi proprietà di un magnate, in. È quanto riporta il quotidiano iberico El País, secondo il quale ilè statoe poi rilasciato in libertà provvisoria. L’uomo ha dichiarato a un giudice di lavorare per il proprietario dello, l’Alexander Mijeev, amministratore delegato della Rosoboronexport, società statale produttrice di armi. Infuriato per l’invasione russa in Ucraina e per il presunto uso nel conflitto di armi fabbricate dalla compagnia del proprio capo, ha raccontato di averto di vendicarsi: è salito sullo, ...

Unucraino ha cercato di affondare uno yacht di proprietà di un magnate russo a Maiorca , in. È quanto riporta il quotidiano iberico El País , secondo il quale ilè stato arrestato e poi rilasciato in libertà provvisoria . L'uomo ha dichiarato a un giudice di lavorare per il ...L'uomo è stato arrestato dopo aver affondato parzialmente la lussuosa imbarcazione da oltre 7 milioni di euro Unucraino è stato fermato a Maiorca, in, per aver tentato di affondare lo yacht di un miliardario russo. "Non rimpiango nulla di quello che ho fatto e lo rifarei. Il proprietario di ...La guerra si sposta anche al di fuori dei confini dell'Ucraina. Un marinaio ucraino è stato infatti arrestato a Maiorca, in Spagna, dopo essere riuscito ad affondare, anche se ...Infuriato per la decisione di Mosca di invadere il suo Paese, un marinaio di nazionalità ucraina ha provato a vendicarsi affondando lo yacht del suo capo, un magnate russo. È accaduto in Spagna, alle ...