(Di lunedì 28 febbraio 2022) (Adnkronos) – Unè stato fermato a Maiorca, in, per aver tentato dire lodi un miliardario. “Non rimpiango nulla di quello che ho fatto e lo rifarei. Il proprietario di questa nave è un criminale che si guadagna da vivere vendendoche ora stanno uccidendo gli ucraini”, ha detto l’uomo davanti al giudice. Lo, il Lady Anastasia, ha un valore di circa 7 milioni di euro ed è di proprietà di Alexander Mikheev, ex capo della Russian Helicopter Corporation e amministratore delegato di Rosoboronexport, una società russa dimilitari. Il 55enne, che è stato identificato dalle forze dell’ordine come D. Taras O., ha lavorato come meccanico sulla Lady Anastasia per circa dieci anni. ...

Advertising

MediasetTgcom24 : Spagna, marinaio ucraino affonda lo yacht di un oligarca russo: 'L'ho fatto perché è un venditore di armi'… - SimoneBonzanini : Colpiteli sui soldi, ovunque siano. - NelloMurone : Spagna, marinaio ucraino affonda yacht di milionario russo: 'È un venditore di armi' - occhio_notizie : 'Non rimpiango nulla di quello che ho fatto e lo rifarei' - italiaserait : Spagna, marinaio ucraino affonda yacht di milionario russo: “È un venditore di armi” -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna marinaio

Guerra Russia - Ucraina anche alle Baleari. Accade all'isola di Maiorca ,, dove unucraino è stato arrestato dopo aver affondato il lussuoso yacht di un oligarca russo. 'Volevo colpirlo perché è un venditore di armi', ha detto l'uomo alle autorità. Lady ...Il giudice ha però deciso di non far arrestare ilucraino e l'ha rimesso in libertà in attesa del processo. Leggi Anche Guerra in Ucraina, l'Italia e l'Ue chiudono lo spazio aereo alla ...Marinaio ucraino affonda uno yacht di un milionario russo da oltre 7 milioni di euro: è stato arrestato a Maiorca, in Spagna ...(Adnkronos) – Un marinaio ucraino è stato fermato a Maiorca, in Spagna, per aver tentato di affondare lo yacht di un miliardario russo. “Non rimpiango nulla di quello che ho fatto e lo rifarei. Il ...