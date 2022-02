Spaccio di droga nel Casertano coi soldi del reddito di cittadinanza: otto gli arresti (Di lunedì 28 febbraio 2022) Percepivano il reddito di cittadinanza ma “arrotondavano” con lo Spaccio e il traffico di sostanze stupefacenti. Secondo gli investigatori una parte del sussidio statale veniva persino investito nell’acquisto di hashish e marujiana. A finire in manette otto persone residenti nelle palazzine Iacp di Piedimonte Matese (frazione Sepicciano). Sei indagati sono finiti in carcere, due ai L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di lunedì 28 febbraio 2022) Percepivano ildima “arrotondavano” con loe il traffico di sostanze stupefacenti. Secondo gli investigatori una parte del sussidio statale veniva persino investito nell’acquisto di hashish e marujiana. A finire in manettepersone residenti nelle palazzine Iacp di Piedimonte Matese (frazione Sepicciano). Sei indagati sono finiti in carcere, due ai L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

