Sondaggio: come gli italiani giudicano l'attacco russo all'Ucraina (Di lunedì 28 febbraio 2022) Valori %. Sondaggio realizzato da SWG s.p.a. per conto di La7 s.p.a.. Indagine condotta con tecnica mista CATI - CAMI - CAWI su un campione di 800 soggetti maggiorenni residenti in Italia (3122 non rispondenti) tra il 25 e il 28 febbraio 2022. Il campione è ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Valori %.realizzato da SWG s.p.a. per conto di La7 s.p.a.. Indagine condotta con tecnica mista CATI - CAMI - CAWI su un campione di 800 soggetti maggiorenni residenti in Italia (3122 non rispondenti) tra il 25 e il 28 febbraio 2022. Il campione è ...

Advertising

SandroD85214444 : RT @scarabocchio74: Sondaggio mai fatto su Twitter. Come preferite la patata??? - Marikuzen1 : Raga non so come si fa a bloccarlo ma il risultato del sondaggio è questo ? SIAMO TUTTI D'ACCORDO ? #jerù… - scarabocchio74 : Sondaggio mai fatto su Twitter. Come preferite la patata??? - V94Valerio : RT @LaFede_C: L'avvocata che chiede 'volete che vi parli ancora della guerra?' Allora Gianfranca se ti sta a cuore e sei informata lo fai,… - panzerFSSP : @Klevis_Gjoka Vuole sapere come la penso? Ci avete provato, avete tentato il sondaggio 'socialaro'. No shitstorm? A… -