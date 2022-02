Soleil Sorge | Delia l’abbraccia | “Noi siamo sincere | mi piaci e ti ho sempre difesa”

Advertising

fanpage : Lo sfogo della zia di Soleil nei confronti di Alex e Delia dopo quanto successo durante la festa di Sabato sera.… - ClaudiaMarchio9 : RT @LucaOsserva: Ci sono i partecipanti, le comparse e poi c’è la protagonista unica: Soleil Anastasia Sorge #gfvip - thisisalovestor : Ovviamente l'avvocato ha quell'indirizzo email (gmail tra l'altro) perché nella vita è solo l'avvocato di Soleil So… - soleil_sorge : Vai a sentire domani i pipponi di Manila ?????? #gfvip #solearmy #solphie #basciagoni - BalaodJenifer : RT @Flavia_InTheSky: l'infossamento di sophie codegoni-sorge deve essere incorniciato anche quello di soleil sorge-codegoni assieme alla su… -

Ultime Notizie dalla rete : Soleil Sorge

Barù non avrebbe dubbi: tra i concorrenti rimasti nella Casa del GF Vip (ma non ancora in finale), èche dovrebbe vincere la sesta edizione del reality. Lo ha dichiarato nel corso di una conversazione con Giucas Casella , ed anche quest'ultimo sembrerebbe condividere la medesima idea del ...Alessandro si è risentito con Sophie per il fatto che la fidanzata sia rimasta a divertirsi e a scherzare con, Antonio Medugno e Delia Duran . Ha, appunto, ritenuto il suo comportamento ...Delia Duran spiazza Soleil Sorge con un gesto inatteso Delia Duran torna a spiazzare Soleil Sorge con un gesto insolito e inaspettato. Ecco cos'è accaduto ...Nel sabato sera di festa in maschera veneziana, si accendono di nuovo le scintille tra Jessica e la coinquilina, per lei sono mancanze di rispetto.