Software imperdibili | AutoCad sconta i suoi prodotti del 20% per la gioia dei professionisti

Leggi su computermagazine

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Se steste pensando di acquistare, ilper il disegno al computer più utilizzato al mondo, dovreste approfittare degli interessanti sconti da Autodesk., 27/2/2022 – Computermagazine.itPer un periodo limitato vi sarà infatti la possibilità di acquistare il programma in questione con uno sconto massimo del 20 per cento, oltre ad un periodo di prova gratuita della durata di ben 30 giorni. Insomma, una promo alquanto interessante e imperdibile per tutti coloro che stavano pensando di assicurarsi appuntoma che fino ad oggi non hanno mai “osato” per via del prezzo. Del resto un programma così performante non può costare bruscolini, ed ecco perchè il 20% di sconto può fare decisamente gola ad un potenziale acquirente., 27/2/2022 – ...