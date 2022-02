Slovacchia-Italia | Coppa Davis 2022 | programma | orari | tv | streaming Calendario 4-5 marzo

Leggi su oasport

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Si entra nella settimana dei preliminari dell’attuale format di, in quello che è un motivo completamente differente rispetto a quello degli anni prima del 2019, ma anche rispetto già solo al 2020-2021. Quest’anno, infatti, dopo tali preliminari ci saranno i gironi a settembre e solo poi le Finals a novembre. L’schiererà Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti, Stefano Travaglia e Simone Bolelli; larisponderà con Alex Molcan, Norbert Gombos, Filip Horansky, Filip Polasek e Igor Zelenay. I favori del pronostico, a Bratislava, sono tutti per gli azzurri, pur se privi di Matteo Berrettini e Fabio Fognini, in un caso per decisione pregressa e nell’altro per infortunio. Anche senza di loro i problemi con lanon dovrebbero essere troppi, considerando la ...