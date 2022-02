Sloane Stephens | primo sorriso in 4 anni

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Per la prima volta da Miami 2018,è tornata a vincere un torneo WTA. L'ex campionessa dello US Open ha potuto sfoggiare, sorridente, il sombrero che spetta, insieme al trofeo, a chi ...

mynameis_danilo : Sloane #Stephens torna a giocarsi una finale dopo quella delle Finals contro Elina #Svitolina, persa. Era il 2018.… -

Pesanti anche i 5 doppi falli commessi da Bouzkova (nessuno da Stephens). Per la prima volta da Miami 2018, Sloane Stephens è tornata a vincere un torneo WTA. L'ex campionessa dello US Open ha potuto sfoggiare, sorridente, il sombrero che spetta, insieme al trofeo, a chi conquista il titolo all'Abierto Akron Zapopan di Guadalajara. La finale del tabellone di singolare del torneo WTA Guadalajara 2022 di tennis, di categoria 250, ha incoronato nella notte italiana la statunitense Sloane Stephens, testa di serie numero 6.