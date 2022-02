Slittino naturale, cancellata l’ultima tappa stagionale, l’Italia vince il titolo in ogni categoria (Di lunedì 28 febbraio 2022) l’Italia chiude con un en plein la sua stagione nella Coppa del Mondo 2022 di Slittino su pista naturale. La cancellazione dell’ultima tappa prevista a Mosca, per ovvie ragioni dopo lo scoppio del conflitto bellico in Ucraina, ha regalato addirittura una tripletta per i nostri colori. La nostra squadra, infatti, ha alzato la Sfera di Cristallo in ogni categoria avendo i propri atleti al comando delle rispettive graduatorie. Andiamo a conoscere la situazione nel dettaglio. Tra gli uomini il titolo va al nostro Alex Gruber con 430 punti contro i 425 dell’austriaco Thomas Kammerlander ed i 380 del suo connazionale Michael Scheikl. Quarto Patrick Pigneter con 305 a pari merito con Florian Clara. Passando alle donne, Evelin Lanthaler ha concluso con un ... Leggi su oasport (Di lunedì 28 febbraio 2022)chiude con un en plein la sua stagione nella Coppa del Mondo 2022 disu pista. La cancellazione delprevista a Mosca, per ovvie ragioni dopo lo scoppio del conflitto bellico in Ucraina, ha regalato addirittura una tripletta per i nostri colori. La nostra squadra, infatti, ha alzato la Sfera di Cristallo inavendo i propri atleti al comando delle rispettive graduatorie. Andiamo a conoscere la situazione nel dettaglio. Tra gli uomini ilva al nostro Alex Gruber con 430 punti contro i 425 dell’austriaco Thomas Kammerlander ed i 380 del suo connazionale Michael Scheikl. Quarto Patrick Pigneter con 305 a pari merito con Florian Clara. Passando alle donne, Evelin Lanthaler ha concluso con un ...

