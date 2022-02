Slittano in estate i concerti di Caparezza | il nuovo calendario dell’Exuvia Tour e le informazioni sui biglietti

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Idiprogrammati per la primavera 2022in. Così l’Exuvia2022 si sposta dai palazzetti alle arene, con una riprogrammazione dele l’aggiunta di nuove date. Il cantautore pugliese lo ha appena comunicato sui social, scusandosi con i suoi fan per lo slittamento. I motivi, ovviamente, sono legati al persistere della pandemia del Covid-19. Nuove date deidiIn primo luogocomunica che igià acquistati potranno essere convalidati per le nuove date. In secondo luogo il cantautore ha fornito tutti i dettagli per la convalida, da effettuarsi presso la piattaforma Clappit linkata nella bio di Instagram. Per coloro che non intendono ...