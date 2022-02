Simone Santini | è stato nominato direttore generale del Gruppo Fileni | l' azienda marchigiana leader nella produzione di carni biologiche

(Di lunedì 28 febbraio 2022) CINGOLI - Una nuova carica per: già Chief Commercial Officer di, da inizio anno èanchedell'tra is nel mondo delle ...

foodaffairs_it : Simone Santini nominato direttore generale di Fileni. Mantiene la carica di Cco

CINGOLI - Una nuova carica per Simone Santini: già Chief Commercial Officer di Fileni, da inizio anno è stato nominato anche direttore generale dell'azienda marchigiana tra i leaders nel mondo delle carni avicole e leader europeo ...