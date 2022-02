Silvio Berlusconi aveva previsto tutto! Il VIDEO inedito: cosa c’è davvero dietro al conflitto (Di lunedì 28 febbraio 2022) Continua la guerra tra Ucraina e Russia e in molti oggi attendono con il cuore in gola l’esito dei negoziati tra le due nazioni. Berlusconi, però, tempo fa sembrava aver… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di lunedì 28 febbraio 2022) Continua la guerra tra Ucraina e Russia e in molti oggi attendono con il cuore in gola l’esito dei negoziati tra le due nazioni., però, tempo fa sembrava aver… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

AntoVitiello : Presente a #SanSiro anche Silvio Berlusconi per #MilanUdinese - fattoquotidiano : Sì allo stadio no ai tribunali. Ormai Silvio Berlusconi sembra aver sposato questa filosofia. L’ex premier non si è… - LiciaRonzulli : In questi giorni di crisi in #Ucraina c’è nostalgia dello spirito di Pratica di mare e della politica estera di que… - Marco11630347 : RT @espressonline: Non poteva mancare “l’amico” Silvio Berlusconi - davidepress : RT @espressonline: Non poteva mancare “l’amico” Silvio Berlusconi -