Shaktar Donetsk | “I brasiliani e le loro famiglie hanno lasciato l’Ucraina”

Ultime Notizie dalla rete : Shaktar Donetsk

Roberto De Zerbi e i componenti dello staff dellohanno finalmente lasciato Kiev e sono atterrati a Bergamo dopo un lungo viaggio attraverso Ungheria e Romania, prima del volo per l'Italia. Dopo giorni di ansia per le sorti dell'ex ...Il messaggio affidato ai social dello: "Stop alla guerra subito. Libertà per i nostri giocatori e i nostri amici ucraini" Tramite i social dello, il tecnico Roberto De Zerbi, in salvo da stanotte in Romania dopo la fuga da Kiev per l'attacco in Ucraina da parte della Russia, ha inviato un messaggio ai tifosi e al mondo intero.I giocatori brasiliani dello Shaktar Donetsk riescono a scappare dall'Ucraina: adesso si trovano con le loro famiglie in Romania.ROMA (ITALPRESS) – Roberto De Zerbi e il suo staff sono arrivati in Ungheria e faranno a breve rientro in Italia. Dopo aver lasciato ieri l’hotel Opera di Kiev, il tecnico dello Shakhtar Donetsk, assi ...