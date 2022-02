Seveso, baby gang rapina e minaccia un 13enne: “Ti facciamo sparire” (Di lunedì 28 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Nella serata di sabato 26 febbraio una baby gang ha rapinato un ragazzo di 13 anni a Seveso, in via Trento e Trieste. È accaduto intorno alle 23 quando la banda, composta da una decina di ragazzi tutti tra i 17 e i 18 anni, si è avvicinata minacciosamente ad un gruppo di cinque 13enni. ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di lunedì 28 febbraio 2022) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Nella serata di sabato 26 febbraio unahato un ragazzo di 13 anni a, in via Trento e Trieste. È accaduto intorno alle 23 quando la banda, composta da una decina di ragazzi tutti tra i 17 e i 18 anni, si è avvicinata minacciosamente ad un gruppo di cinque 13enni. ... tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

