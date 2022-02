Serie A (perdere): il campionato è divertente perché non è mai stato così scarso (Di lunedì 28 febbraio 2022) L’Inter crolla, il Milan stenta, il Napoli ne approfitta però solo dopo aver sprecato diverse occasioni, la Juve rimonta ma con calma. Sta diventando un campionato a perdere: non vincerà il migliore, ma semplicemente chi farà meno peggio degli altri. La grande vittoria del Napoli contro la Lazio non deve ingannare: può essere che quella dell’Olimpico sia stata la gara della svolta per la squadra di Spalletti e magari per tutta la Serie A, ma fino a questo punto tutte le big, nessuna esclusa, hanno deluso, mancando sistematicamente nei momenti decisivi, cedendo a turno tanto da ritrovarsi oggi più o meno allo stesso punto: la Juve all’inizio, il Milan e il Napoli quando erano arrivati ad avere fino a 10 punti di vantaggio polverizzati alla fine dell’autunno, poi è stata la volta dell’Inter che sembrava solo dover chiudere i giochi e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 28 febbraio 2022) L’Inter crolla, il Milan stenta, il Napoli ne approfitta però solo dopo aver sprecato diverse occasioni, la Juve rimonta ma con calma. Sta diventando un: non vincerà il migliore, ma semplicemente chi farà meno peggio degli altri. La grande vittoria del Napoli contro la Lazio non deve ingannare: può essere che quella dell’Olimpico sia stata la gara della svolta per la squadra di Spalletti e magari per tutta laA, ma fino a questo punto tutte le big, nessuna esclusa, hanno deluso, mancando sistematicamente nei momenti decisivi, cedendo a turno tanto da ritrovarsi oggi più o meno allo stesso punto: la Juve all’inizio, il Milan e il Napoli quando erano arrivati ad avere fino a 10 punti di vantaggio polverizzati alla fine dell’autunno, poi è stata la volta dell’Inter che sembrava solo dover chiudere i giochi e ...

