Serie A, nessun rinvio per i play off dell’Italia: gli orari di anticipi e posticipi della 29/a e 30/a (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiRoma – La Lega ha stabilito gli anticipi, i posticipi e la programmazione tv della 29/a e 30/a giornata del campionato di calcio di Serie A. Il derby di Roma sarà giocato domenica 20 marzo alle ore 18. Niente rinvio del 30/o turno, dunque, per il playoff di qualificazione ai Mondiali della Nazionale. Il ct Roberto Mancini, pertanto, avrà a disposizione solo tre giorni per preparare la partita di qualificazione per Qatar 2022. Gli azzurri saranno in campo il 24 marzo contro la Macedonia del Nord, a Palermo, per il primo spareggio. Il programma: – 29/a giornata: 12/3 sabato (15) : Salernitana-Sassuolo Dazn 12/3 sabato (15) : Spezia-Cagliari Dazn 12/3 sabato (18) : Sampdoria-Juventus Dazn 12/3 sabato (20,45): Milan-Empoli Dazn/Sky 13/3 domenica ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiRoma – La Lega ha stabilito gli, ie la programmazione tv29/a e 30/a giornata del campionato di calcio diA. Il derby di Roma sarà giocato domenica 20 marzo alle ore 18. Nientedel 30/o turno, dunque, per iloff di qualificazione ai MondialiNazionale. Il ct Roberto Mancini, pertanto, avrà a disposizione solo tre giorni per preparare la partita di qualificazione per Qatar 2022. Gli azzurri saranno in campo il 24 marzo contro la Macedonia del Nord, a Palermo, per il primo spareggio. Il programma: – 29/a giornata: 12/3 sabato (15) : Salernitana-Sassuolo Dazn 12/3 sabato (15) : Spezia-Cagliari Dazn 12/3 sabato (18) : Sampdoria-Juventus Dazn 12/3 sabato (20,45): Milan-Empoli Dazn/Sky 13/3 domenica ...

