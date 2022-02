“Senza di lui avrei smesso…”: Serie A, la rivelazione improvvisa (Di lunedì 28 febbraio 2022) Un giocatore, tornato da poco in Serie A, parla della sua carriera rilasciando delle dichiarazioni destinate a sorprendere i tifosi. È tornata a guardare con un certo ottimismo al futuro la Salernitana. I quattro pareggi consecutivi rimediati contro lo Spezia, il Genoa, il Milan ed il Bologna hanno aumentato il morale e l’autostima della squadra Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 28 febbraio 2022) Un giocatore, tornato da poco inA, parla della sua carriera rilasciando delle dichiarazioni destinate a sorprendere i tifosi. È tornata a guardare con un certo ottimismo al futuro la Salernitana. I quattro pareggi consecutivi rimediati contro lo Spezia, il Genoa, il Milan ed il Bologna hanno aumentato il morale e l’autostima della squadra Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le Notizie dellaA.

Advertising

MarioManca : In un mondo di uomini viziati come Pietro, narcisisti come Nino e violenti come Pasquale, l'unico esempio positivo… - Corriere : Un anno senza Luca Attanasio ucciso in Congo. La moglie: «Alle nostre figlie parlo sempre di lui» - sonolucadini : 24.02.22: giorno di inizio di una guerra scatenata, solo per non perdere il suo potere, da un uomo senza anima; pag… - graz16 : RT @Andy56626872: #gfvip Baru'e Jessica si fanno da spalla perché questo teatrino è supportato anche dal GF. A lui serve per arrivare in fi… - paladino_clara : RT @panic193: Ora saranno tutti contenti visto che sei da sola! Ti danno meriti per questo! Peccato che questa cosa poteva accadere anche u… -