Sei Nazioni 2022, l'Italia perde Lucchesi per una lussazione del gomito: da valutare Varney (Di lunedì 28 febbraio 2022) Sono tutt'altro che positive le notizie che arrivano dal bollettino rilasciato dallo staff medico della Nazionale Italiana Rugby. Sei Nazioni 2022 finito anzitempo per Gianmarco Lucchesi, che ha riportato la lussazione del gomito sinistro. Il tallonatore della Benetton Rugby aveva dovuto lasciare il terreno di gioco contro l'Irlanda dopo appena 9?. "I tempi del suo recupero saranno valutati in sinergia con il suo club di appartenenza" si legge. Per quel che riguarda Stephen Varney, invece, verranno effettuati "ulteriori accertamenti nei prossimi giorni per valutare le sue condizioni in vista dei prossimi impegni sportivi". Al termine del match contro l'Irlanda, Varney aveva infatti presentato dolore al retto femorale destro. SportFace.

