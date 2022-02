Scuole e strade, la Provincia di Benevento ottiene finanziamenti: i dettagli (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl Presidente della Provincia di Benevento Nino Lombardi ha approvato alcuni provvedimenti in materia di edilizia scolastica, forestazione e strade. Infatti, nell’ambito del PNNR finanziato dall’Unione europea – Next Generation per il “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle Scuole”, relativamente alle proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre, Lombardi ha provveduto a licenziare due programmi: 1)-il progetto definitivo dell’importo complessivo di € 2. 301.600,24 per la realizzazione di una palestra all’interno dell’area scolastica dell’Istituto Scolastico “Galilei-Vetrone” di Benevento. 2)-lo studio di fattibilità tecnico-economica dell’importo complessivo di € 879.670,00 per i lavori di costruzione della palestra a servizio dell’Istituto ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl Presidente delladiNino Lombardi ha approvato alcuni provvedimenti in materia di edilizia scolastica, forestazione e. Infatti, nell’ambito del PNNR finanziato dall’Unione europea – Next Generation per il “Piano per le infrastrutture per lo sport nelle”, relativamente alle proposte per la messa in sicurezza e/o realizzazione di palestre, Lombardi ha provveduto a licenziare due programmi: 1)-il progetto definitivo dell’importo complessivo di € 2. 301.600,24 per la realizzazione di una palestra all’interno dell’area scolastica dell’Istituto Scolastico “Galilei-Vetrone” di. 2)-lo studio di fattibilità tecnico-economica dell’importo complessivo di € 879.670,00 per i lavori di costruzione della palestra a servizio dell’Istituto ...

Advertising

Rosifregnan : RT @Gaia93712891: Mentre sono in corso i #negoziati, #Kharkiv è preda di un bombardamento massiccio. L'esercito russo sta colpendo le aree… - mariellasivo : RT @Gaia93712891: Mentre sono in corso i #negoziati, #Kharkiv è preda di un bombardamento massiccio. L'esercito russo sta colpendo le aree… - anteprima24 : ** #Scuole e strade, la #Provincia di ##Benevento ottiene #Finanziamenti: i dettagli ** - blissfuleunoia : RT @Gaia93712891: Mentre sono in corso i #negoziati, #Kharkiv è preda di un bombardamento massiccio. L'esercito russo sta colpendo le aree… - InfoCamicie : RT @Gaia93712891: Mentre sono in corso i #negoziati, #Kharkiv è preda di un bombardamento massiccio. L'esercito russo sta colpendo le aree… -