Sconcerti | «Napoli l’unica squadra regolare | ha perso punti solo quando ha avuto assenze»

Mario Sconcerti, noto editorialista del Corriere della Sera, è intervenuto nel pomeriggio a Maracanà, TMW Radio. Tra le altre cose, ha commentato anche la vittoria del Napoli all'Olimpico e l'impatto che può avere sulla lotta scudetto. Che sia una vittoria importante è evidente, certo non direi che è la svolta, perché sono tutte e tre lì e l'Inter deve recuperare una partita. Se è possibile, però, la gara di ieri però conferma che il Napoli è l'unica regolare. Ha perso punti solo quando ha avuto molte assenze tra i titolari. Non è eccezionale ma anche ieri ho visto una squadra ben organizzata. Va detto che al Napoli mancano i gol delle ali: ieri ha fatto il ...

