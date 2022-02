Sconcerti | Allegri come Galileo | vecchio di secoli ma sempre capace di vincere

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Mariosi sofferma sulla Juventus di Massimiliano. Ecco quanto dichiarato nel suo editoriale per il Corriere della Sera: "Un discorso a parte merita la Juve di Vlahovic. In un...

Advertising

Pall_Gonfiato : #Sconcerti si sofferma sulla #Juventus di Massimiliano #Allegri - gilnar76 : Sconcerti: «Allegri come Galileo, Vlahovic un pennello. Vi spiego perchè» #Finoallafine #Forzajuve #Juventus… - TUTTOJUVE_COM : Sconcerti al Corsera: “Allegri è una sorpresa” - junews24com : Sconcerti: «Allegri come Galileo, Vlahovic un pennello. Vi spiego perchè» - - Vitooo1897 : Mario Sconcerti : «Vlahovic segnava con Iachini, segnava con Italiano e segna con Allegri. È proprio lui che è pericoloso.» #Pressing -

Ultime Notizie dalla rete : Sconcerti Allegri

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo Mario Sconcerti commenta l’attuale situazione in casa Juve. L’editoriale del giornalista sulle colonne del Corriere della Sera Nel suo editoriale per il ...Le parole di Mario Sconcerti, sul suo editoriale per il Corriere della Sera: "Un discorso a parte merita la Juve di Vlahovic. In un campionato di pressing ...