Scippa la borsa ad un’anziana facendola cadere | preso 35enne

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCaserta – I carabinieri hanno arrestato e condotto in carcere su ordine del Gip del tribunale di Napoli Nord un uomo di 35 anni con l’accusa di averto laadrovinare sull’asfalto; l’episodio è avvenuto a San Marcellino, nel Casertano. La donna ha rimediato alcune lesioni. Il, che ha agito a bordo di un’auto, è stato identificato grazie alla telecamere di videosorveglianza comunali e a quelle private di alcuni negozi e appartamenti della zona. Le indagini sono state condotte dai carabinieri della compagnia di Aversa con il coordinamento della Procura di Napoli Nord. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

