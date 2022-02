Scherma | problemi per la Nazionale italiana nel lasciare la Russia | viaggio di rientro durato due giorni

Leggi su sportface

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Dopo un’odissea durata due, ladi spada femminile è finalmente rientrata in Italia. Impegnata inper la tappa di Coppa del Mondo, non appena è scoppiata la guerra con l’Ucraina le ragazze hanno concordato con la Federazione di rinunciare alla prova a squadre. Ildi ritorno però è stato piuttosto complicato, in virtù della chiusura dello spazio aereo russo. A raccontare la disavventura sui social è stata Rossella Fiamingo. Le azzurre hanno raggiunto Sochi da Mosca, salvo poi fare ritorno nella capitale per via dei voli cancellati. Come se non bastasse, una volta sull’aereo sono dovute scendere per una nuova chiusura degli spazi aerei. Solamente dopo una lunga attesa hanno potuto recarsi a Doha, in Qatar, e quindi atterrare in Italia. “Non è stato mai così bello ...