Scanzi | “Inter favorita | ma il Napoli se la gioca più del Milan” | VIDEO

Advertising

PianetaMilan : #Milan, #Scanzi: “#Inter? Spero perda per i prossimi cinquanta anni” | #VIDEO #ACMilan #SempreMilan - lucefranca23 : @28cris8 Sto morendo con le igs di scanzi a radio rossonera: grazie di esistere inter, chalanoglu campione del mond… -

Ultime Notizie dalla rete : Scanzi Inter

Pianeta Milan

Tra i post performanti Masolin in testa per il secondo mese consecutivo Andrea, anche nell'... l'. Il post che raccoglie il maggior numero di interazioni è una foto di Calhanoglu, miglior ...Tra i post performanti Masolin in testa per il secondo mese consecutivo Andrea, anche nell'... l'. Il post che raccoglie il maggior numero di interazioni è una foto di Calhanoglu, miglior ...Andrea Scanzi, noto giornalista e tifoso del Milan ... E’ bellissimo che abbia perso l’Inter, speriamo le perda tutte per i prossimi 50 anni, però non esiste pareggiare in quel modo con la Salernitana ...Che la schermaglia politica debba passare dall'offesa ad una sagra di paese, ci fornisce indubbiamente una significativa fotografia dei nostri tempi. E' il giornalista Andrea Scanzi, per altro aretino ...