Sasso: “Dopo il 31 marzo basta con il green pass” (Di lunedì 28 febbraio 2022) Su Facebook il sottosegretario all'Istruzione, Rossano Sasso, parla in merito alle restrizioni imposte per la gestione dei casi Covid. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 28 febbraio 2022) Su Facebook il sottosegretario all'Istruzione, Rossano, parla in merito alle restrizioni imposte per la gestione dei casi Covid. L'articolo .

Advertising

Skelevra2 : @Falconero1987 @Ytlop1 @alessiuccio_10 La domanda L ho fatta lui che ha messo in mezzo lo sfottò’ .. e DECISAMENTE… - danielpiace : @Klevis_Gjoka 'tiri il sasso chi è senza peccato? 'ma io non ho mai sentito dire niente di così grave, mai. dovrebb… - PoliticaNewsNow : Sasso: 'Dopo 2 anni sacrifici bisogna tornare a libertà' - ironbedo : aladar che dopo aver giocato come un matto in giardino, conosciuto una nuova persona e fatto una bella passeggiatin… - whatsinmybag : Forse lui pensava che lei fosse ferita dopo quello che le aveva detto. Lei ha detto 'col cazzo' che piangi e gli ha… -