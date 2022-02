Sanzioni FIFA contro la Russia | la Federcalcio non ci sta!

(Di lunedì 28 febbraio 2022) In seguito alla presa di posizione die UEFA, riguardo la delicata situazione di guerra, larussa ha aspramente contestato la scelta dei due maggiori organi calcistici.Il comunicato “Larussa è categoricamente in disaccordo con la decisione die UEFA di sospendere a tempo indeterminato tutte le squadre russe dalla partecipazione alle partite internazionali. Riteniamo che questa decisione sia contraria alle norme e ai principi della competizione internazionale, nonché allo spirito dello sport. Ha un evidente carattere discriminatorio. Danneggia un numero enorme di atleti, allenatori, dipendenti di club e squadre nazionali e, soprattutto, milioni di tifosi russi e stranieri. Tali azioni stanno dividendo la ...

I presidenti die Uefa sperano che la situazione in Ucraina migliori in modo significativo e ... Lealla Federcalcio russa Prima della decisione definitiva si era decisa una linea più ...... saranno sospese dalla partecipazione alle Competizionie Uefa fino a nuovo avviso". La Uefa ...legate all'escalation del conflitto tra Ucraina e Russia e per la controffensiva dilanciate ...ROMA (ITALPRESS) – “Fifa e Uefa hanno sospeso i club e le Nazionali russe da tutte le competizioni”. Lo hanno reso noto le due organizzazioni del calcio in una nota congiunta. “A seguito delle decisio ...Mario Sconcerti, una delle firme più prestigiose del giornalismo italiano, ha toccato vari argomenti: dalle sanzioni alla Russia al Napoli.