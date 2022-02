Sanzioni e Swift | cosa succede da oggi alla Russia mentre si aprono i negoziati con l’Ucraina

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 28 febbraio 2022) Il blocco delloè l’arma che l’Europa potrebbe mettere in campo già nella giornata di, lunedì, per tagliare fuori la. L’Unione europea sta creando l’elenco definitivo delle banche russo da fermare, tagliandole fuori dal sistema, intanto il rublo crolla con le nuove. Stop allosignifica, il sistema di pagamento interbancario globale “impedirà loro di condurre la maggior parte delle loro transazioni finanziarie in tutto il mondo e bloccherà efficacemente le esportazioni e le importazioni russe“, ha spiegato nelle scorse ore la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen. L’idea, per fermare la, sarebbe quella anche di paralizzare le transazioni della Banca Centrale russa, che non ...