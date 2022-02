Sanzioni e prezzo dell’energia: tutti gli effetti devastanti sull’economia italiana (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb – Prima i confinamenti del 2020, poi l’austerità travestita da restrizioni pandemiche. Ora, passata – o meglio: superata, almeno mediaticamente – quella sanitaria, la nuova frontiera è l’emergenza geopolitica. Non cambia l’effetto sulla nostra economia, già disastrata da un decennio abbondante di politiche di austerità condotte per tenere in piedi la baracca della moneta unica. A questo giro il colpo verrà da prezzo dell’energia e Sanzioni, un combinato disposto che rischia di spegnere sul nascere ogni velleità di recupero del Pil italiano. Petrolio e gas si abbattono sull’economia italiana Partiamo dall’energia. Il prezzo del petrolio, fino a pochi mesi fa sonnacchioso attorno ai 70 dollari al barile, nel corso delle ultime settimane ha iniziato una corsa che l’ha ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 feb – Prima i confinamenti del 2020, poi l’austerità travestita da restrizioni pandemiche. Ora, passata – o meglio: superata, almeno mediaticamente – quella sanitaria, la nuova frontiera è l’emergenza geopolitica. Non cambia l’effetto sulla nostra economia, già disastrata da un decennio abbondante di politiche di austerità condotte per tenere in piedi la baracca della moneta unica. A questo giro il colpo verrà da, un combinato disposto che rischia di spegnere sul nascere ogni velleità di recupero del Pil italiano. Petrolio e gas si abbattonoPartiamo dall’energia. Ildel petrolio, fino a pochi mesi fa sonnacchioso attorno ai 70 dollari al barile, nel corso delle ultime settimane ha iniziato una corsa che l’ha ...

